«الشؤون البلدية» و«الدفاع المدني» تُوقِّعان محضر «إصدار تراخيص بناء المستودعات» بالرياض

وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الداخلية، اليوم الأحد، محضر آلية إصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض كمرحلة أولى.

وتم التوقيع برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، والمدير العام للإدارة العامة لمديرية للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، فيما وقَّع على المحضر وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد بن محمد الجماز، وعن الدفاع المدني، مساعد المدير العام لشؤون السلامة اللواء خالد بن عبدالكريم العودة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي وزارة الشؤون البلدية، إلى تحسين ترتيب المملكة في مؤشر «استخراج تراخيص البناء» وتطويره مع الجهات ذات العلاقة، والعمل على تحقيق مستهدفاته، وتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار في المملكة، وكذلك التنسيق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الداخلية ممثلةً في المديرية العامة للدفاع المدني بشأن «حوكمة إجراءات استخراج تراخيص البناء للمستودعات»، بما يُمكِّن من خفض عدد إجراءات وزمن استخراج التراخيص، وتطوير تنفيذ كافة المعاملات من خلال بوابة «بلدي».

واتفق الطرفان على تطبيق القواعد والضوابط المنظمة لإصدار تراخيص البناء للمستودعات بمدينة الرياض كمرحلة أولى، وتشكيل فريق عمل دائم من وزارة الشؤون البلدية والقروية (وكالة الوزارة للشؤون الفنية) والمديرية العامة للدفاع المدني (شؤون السلامة) لمتابعة ودراسة مخرجات هذه القواعد والإجراءات، ومدى إمكانية تطبيقها على كافة مناطق المملكة، بما يُحسِّن ترتيب المملكة في مؤشر (استخراج تراخيص البناء) لدى البنك الدولي، وبما يتوافق مع رؤية المملكة ٢٠٣٠م.

وتتضمَّن آلية استخراج التراخيص عدة مراحل تشمل مرحلة إصدار تراخيص البناء للمستودعات، ومرحلتي البناء (الإشراف/التفتيش)؛ حيث يقوم المستثمر ضمن مرحلة إصدار تراخيص البناء للمستودعات بتحديد موقع بناء المستودع بمدينة الرياض، على أن تقوم بوابة «بلدي» بالتحقق من ملائمة الموقع لطبيعة النشاط والمواد المخزنة، ودرجة خطورتها وفق ما يرد بكود البناء السعودي، وتغطية الخدمات له.

Advertisements

كما يتعاقد المستثمر مع أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة للوقاية والحماية من الحريق؛ لإجراء الدراسات وتحديد درجة الخطورة وفق طبيعة ومحتويات المواد التي سيتم تخزينها، وإعداد المخططات الهندسية للمستودع، وفقًا لنظام البناء بالموقع، وكود البناء السعودي، وتوفير كافة المستندات التي تطلبها الأمانة لإصدار رخصة بناء وإصدار الرخصة عن طريق بوابة «بلدي»، بجانب التعاقد مع أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة للوقاية والحماية من الحريق لأعمال الإشراف الهندسي.

اقرأ أيضًا:

وزارة البلديات: خدمة جديدة لإصدار رخصة إلكترونية موحدة للمنشآت التجارية