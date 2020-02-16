بالصور .. «شرطة جازان» تدشن حملة «أمنكم وسلامتكم هدفنا»

دشَّن مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري، اليوم الأحد، حملة التوعية الأمنية الثانية بالمنطقة تحت شعار «أمنكم وسلامتكم هدفنا»، التي تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، وقد تم التدشين بحضور قائد القوة العقيد عبدالله العقيبي بمقر مبنى المديرية.

ومن ناحيته، قال مشرف الحملة الرائد تركي السرحاني إن الحملة تستمر أسبوعًا واحدًا، وتتنوع فيها البرامج الإرشادية والتثقيفية، وتهدف إلى رفع مستوى السلامة المرورية بين سالكي الطرق، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع كافةً بخطورة استخدام الهاتف الجوال أثناء القيادة، وبخطورة التهور والسرعة الزائدة عن مستوياتها المحددة على الطرقات السريعة والفرعية.

ولفت السرحاني إلى أن الحملة سوف تعمل على نشر التوعية، من خلال توزيع المطويات من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني، فضلًا عن استغلال كثافة الحركة المرورية في تعزيز مضامين وأهداف الحملة.

يشار إلى أن ضباط وأفراد أمن الطرق، حرصوا على الحضور بانتظام في عدة مواقع من الطرق العامة في محافظات منطقة جازان منذ الساعة الأولى لانطلاق الحملة؛ وذلك للقيام بواجباتهم وفق الخطط التي وضعتها الجهة المختصة والمشرفة على تنفيذ حملة التوعية الأمنية؛ من أجل نقل ثقافة سليمة لقيادة آمنة تحمي الأرواح من مخاطر الحوادث المرورية على الطرقات.

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