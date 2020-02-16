الجلد والسجن 3 سنوات.. عقوبة «عصابة المسدسات اللعبة» في جدة

قضت المحكمة الجزائية في جدة، على اثنين من الشباب، بالسجن (3) سنوات، وجلد كل منهما 100 جلدة، لقيامهما بجريمة السرقة وترويع الآمنين.

ويأتي هذا الحكم، على خلفية قيام الشابين (20)عامًا بسرقة بعض سائقي التاكسي وترويعهم باستخدام مسدسات «لعبة»؛ حيث كانا يطلبان سيارات الأجرة تليفونيًّا، بدعوى التوصيل إلى أماكن بعينها.

وعند وصول السائق، يرتديا قناعين، لإخفاء وجهيهما، فيما يقوم أحدهما باستخراج المسدس اللعبة من بين طيات ملابسه، ويضعه على رأس سائق التاكسي، مهددًا إياه بإطلاق الرصاص عليه، إذا لم يقم باستخراج ما معه من نقود.

تكررت تلك الجريمة مرات ومرات، حتى جمع الشابان من ورائها أكثر من 50 ألف ريال، وكان من الممكن أن يتضاعف هذا المبلغ لولا تدخل القدر ليكشف أبعاد تلك الجريمة، ففي المرة الأخيرة قام الشابان بتنفيذ الجريمة مع أحد السائقين، وحصلا فعليًا على ما معه من نقود، إلا أن هذا السائق كان محظوظًا، باقتراب سيارة الشرطة منه.

قام السائق المحظوظ بإبلاغ رجال الشرطة بالواقعة، ليتحركوا على الفور، إلى حيث هرب المجرمان. تم إلقاء القبض عليهما، وتحويلهما إلى النيابة العامة، التي أمرت بتحوليهما إلى المحكمة الجزائية بجدة، لتقضي بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات، وجلد كل منهما مائة جلدة.

Advertisements

وفي تعليق له على الواقعة، قال المستشار القانوني نواف النباتي، لـ«عاجل»، إن النيابة طلبت في أمر الإحالة بتطبيق حد الحرابة (القتل) بحق المتهمين، وبعد المرافعة تم الحكم بسجنهما لمدة عام، إلا أن محكمة الاستئناف رأت مضاعفة العقوبة على النحو المشار إليه.

وأكد النباتي، أن المحكمة راعت صغر سن المدَّعَى عليهما، وقضت بالسجن والجلد فقط.

اقرأ أيضًا:

أول عملية من نوعها بالمملكة.. تفجير صراف باستخدام الغاز وسرقة مبلغ مالي كبير بالسلي