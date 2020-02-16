اتفاقية تعاون بين «كلية ابن رشد» و«مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية»

وقّعت «كلية ابن رشد للعلوم الإدارية» اتفاقية تعاون مع «مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية»، ضمن مبادراتها «وطن طموح.. مواطنة مسؤول»، وذلك تحت رعاية الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، و نائبه الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز.

وتأتي الاتفاقية الموقَّعة بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان، بغرض الاستفادة من خبرات وإمكانات الكلية في مجال البرامج الأكاديمية (ماجستير وبكالوريوس)، وفي المجال التدريبي؛ بما يُسهم في تطوير أداء العاملين في مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية.

وأوضح عميد الكلية الدكتور علي بن مفرح سرحان، الذي وقَّع الاتفاقية، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تهدف إلى تفعيل التعاون الأكاديمي بين الكلية ومؤسسة الراجحي الخيرية، والتي تساهم في خدمة جميع منسوبي ومنسوبات المؤسسة والجمعيات الخيرية الأخرى، مؤكدًا حرص الكلية على مثل هذه الشراكات، التي تهدف إلى خدمة أبناء هذه الوطن.