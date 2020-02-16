بالفيديو..إيفانكا ترامب تُشيد بإنجازات المملكة في تحسين وضع المرأة

أكدت إيفانكا ترامب، ابنة ومستشارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن المملكة العربية السعودية تأتي في صدارة خمس دول عربية حققت إنجازات في تحسين وضع المرأة.

وأشارت إيفانكا ترامب، في كلمة ألقتها أثناء منتدى دولي منعقد في الإمارات، إلى أن السعودية غيرت قوانينها لاحترام حرية المرأة في التنقل والوصول إلى الخدمات الائتمانية والمالية.

وأعربت في كلمتها على منبر منتدى المرأة العالمي الذي انطلقت أعماله اليوم الأحد، في دبي، عن رغبتها في تهنئة تلك الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بما أجرته في العامين الماضيين من إصلاحات مهمة في هذا المجال.

ثم أشادت بتمرير البحرين تشريعًا خاصًّا بمنع التمييز في أماكن العمل، لافتة إلى أن المملكة الأردنية في الوقت نفسه ألغت القيود القانونية التي كانت تمنع النساء من العمل ليلًا.

ثم ذكّرت إيفانكا أن حكومة المغرب وسّعت حقوق المرأة في امتلاك الأرض، فيما تبنّت تونس قوانين ذات أهمية حرجة لمكافحة العنف المنزلي، وقالت: علينا جميعًا التصفيق ترحيبًا بهذه الإنجازات والتطورات.

Advertisements

في الوقت نفسه، حذرت من أنه لا يزال هناك كثير من العمل ينبغي أداؤه، مشيرة إلى أن نساء كثيرات في المنطقة يواجهن عوائق تمنعهن من دخول القوة العاملة وإطلاق مشاريعهن الخاصة في مجال الأعمال والوصول إلى طاقاتهن الكاملة وتقرير مستقبلهن بأنفسهن.

اقرأ أيضًا:

ولي العهد يوجه بإطلاق مبادرتين لحماية الطفل وتمكين المرأة في «العالم السيبراني»

بالفيديو.. عضوة بالشورى: بطالة الرجال تراجعت مع تمكين المرأة