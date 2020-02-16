جامعة جازان تستطلع آراء 60 جهة حول مواصفات خريجيها

يرعى مدير جامعة جازان، الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، الأربعاء المقبل، اللقاء الذي تقيمه وكالة الجامعة لشؤون الطالبات؛ على مسرح كليتي الآداب والمجتمع؛ لعرض واستطلاع رأي جهات سوق العمل في مواصفات خرِّيجي تعليم جامعة جازان.

ومن ناحيتها، أوضحت وكيلة الجامعة لشؤون الطالبات الدكتورة عائشة بنت حسن زكري، أن اللقاء «يهدف إلى إعداد خريجين مزودين بمهارات تتوافق ورؤية المملكة 2030، وذلك من خلال استطلاع رأي جهات سوق العمل، المشاركة للجامعة لتحديد مهارات الخرجين».

وأشارت وكيلة الجامعة، أن عدد الجهات المدعوة للحضور والمشاركة في استطلاع الرأي أكثر من 60 جهة من القطاعين المدني والخاص والعسكري، فيما سيكون عدد الطلبة المشاركين في استطلاع الرأي ما يقارب الـ60 ألف طالبة وطالبة من 23 كلية، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

وأوضحت وكيلة الجامعة، أن رعاية مدير الجامعة لهذه الفعالية تأتي انطلاقًا من حرصه وتأكيده على أن تكون مخرجات الجامعة مواكبة لتطلعات القيادة الرشيدة؛ حيث تعتبر الجامعة من أهم المؤسسات التنموية والاجتماعية في المجتمع، والمصدر الحقيقي لتطور وتنمية المجتمعات.

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