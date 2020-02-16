للنساء.. الأحوال المدنية تحدد ضوابط وشروط استخراج الهوية الوطنية

حددت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، شروط وإجراءات استخراج هوية البطاقة الوطنية للنساء، موضحة غرامة التأخير وضوابط الحجاب.

وأوضحت الأحوال المدنية أن العمر المسموح به لاستخراج الهوية بشكل اختياري من سن ١٠-١٥سنة ويلزمها حجز موعد وحضور ولي الأمر وفقًا للحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

الأحوال المدنية: لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا أكملت 15 عامًا

وأكدت الأحوال المدنية عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية، إذا أكملت سن 15 عامًا، وفي حال مُنعت من ذلك؛ فإنها تستطيع أن تستخرجها بنفسها عن طريق مراجعة أي فرع حسب المنطقة التي تسكن فيها، بدون ضرورة حضور الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قِبَل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.

وردًّا على سؤال إحداهن على «تويتر» عن إجراءات تجديد الهوية الوطنية، قالت الأحوال المدنية من خلال حساب العناية بالعملاء، إن التجديد يتطلب حجز موعد إلكتروني، وسيجد العميل التعليمات الموجودة في تذكرة الموعد، ثم يختار المكتب الذي يرغب في مراجعته.

وإذا كانت بطاقة الهوية الوطنية مفقودة، يمكن للمواطن تسجيل الدخول في تطبيق «أبشر»، ويبلغ عن طريق خدمة الوثائق المفقودة ويحجز موعدًا إلكترونيًّا عن طريق خدمة طلب وثيقة بدل فاقد، ثم يحضر جميع المتطلبات مع تذكرة الموعد، بحسب حساب العناية بالعملاء التابع لهيئة الأحوال المدنية على «تويتر».

ضوابط الحجاب لاستخراج الهوية الوطنية من الأحوال المدنية

وبعد حجز موعد لاستخراج الهوية الوطنية (بدل فاقد) من خلال تطبيق «أبشر»، قالت الأحوال المدنية ردًّا على استفسار إحدى المواطنات حول المستندات التي ستحضرها، إنه يجب إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية إن وجد وإحضار صور شخصية مقاس ٦×٤.

ومنعت الأحوال المدنية استخراج بطاقة الهوية الوطنية للمرأة بالحجاب الملون، وأوضحت في ردها على تساؤل إحدى المواطنات حول السماح بالحجاب الملون، أنه يلزم أن يكون الحجاب أسودا.

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وشددت الأحوال المدنية على عدم إمكانية أن تكون الصورة الخاصة بالمرأة السعودية في بطاقة الهوية الوطنية من دون حجاب، ردًّا على تساؤل حول إمكانية أن تكون بطاقة الأحوال دون حجاب.

ووفقًا للحساب الرسمي للأحوال المدنية عبر «تويتر»، فإن حصول المرأة على بطاقة الهوية الوطنية لا يترتب عليه إسقاط اسمها من دفتر العائلة.

وتستغرق مدة إصدار الهوية الوطنية 14يومًا كحد عمل أقصى، وفقًا للحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لهيئة الأحوال المدنية على «تويتر».

وكانت الأحوال المدنية، أوضحت أن الوقت المناسب لتجديد الهوية الوطنية يكون خلال 180 يومًا قبل انتهاء صلاحيتها، تجنبًا للغرامة المالية التي تُقدر بـ100 ريال في حالة التأخير عن الموعد المحدد.

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