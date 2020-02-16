انطلاق المعرض السعودي الدولي للتسويق والتجارة الإلكترونية.. أوائل مارس

تشهد العاصمة الرياض، في الثاني من مارس المقبل، انطلاق فعاليات «المعرض السعودي الدولي للتسويق والتجارة الإلكترونية»، تحت شعار «لقاء مستقبل التجارة»؛ وذلك في مركز «الرياض الدولي للمؤتمرات».

ويُعقَد المعرض على مدار ثلاثة أيام، مستهدفًا جميع شركات التسويق الإلكتروني وتقنية المعلومات، فيما سيتم عقد جلسات ودورات وورش عمل مجانية، يقدمها عدد من المتخصصين لإبراز قصص النجاح لعدد من رواد ورائدات الأعمال.

وأوضح المدير التنفيذي للمعرض صلاح العتيبي، أن الفعاليات تحتضن نخبة من المتحدثين لتقديم آخر الإنجازات الحديثة في التسويق والتجارة الإلكترونية، مع وجود أكبر مزاد للتطبيقات الناشئة، مشيرًا إلى أن المعرض يعد فرصة سانحة للباحثين عن ممولين أو شركاء أو مستثمرين للتطبيقات الإلكترونية، كما يستهدف جميع رواد الأعمال والمسوقين، ومن يمتلكون متاجر إلكترونية.

ودعا العتيبي إلى تحميل تطبيق SIDMC الخاص بالتسجيل بالمعرض، وحضور ورش العمل وجلسات المعرض.

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ويهدف المعرض أيضًا إلى نشر التوعية بكيفية بناء المواقع والمنصات والتطبيقات الإلكترونية في مجال التسويق والتجارة الإلكترونية، بجانب مواكبة النمو العالمي في التجارة الإلكترونية، كما يشارك في المعرض معظم القطاعات الحكومية والهيئات ذات العلاقة، ومعظم الشركات الإلكترونية الدولية والمحلية الكبرى والناشئة، وشركات الدعم اللوجستي والنقل.

ويعد المعرض أول فعالية تقنية خلال رئاسة قمة العشرين، وأول معرض رقمي في اعتبار الرياض العاصمة العربية الرقمية.

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