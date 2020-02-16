«الصحة»: الطلاب القادمون من الصين بخير.. وغادروا الحجر الصحي

أكدت وزارة الصحة، سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس كورنا الجديد؛ حيث جاءت العيّنة الثانية التي أخذت منهم وظهرت نتيجتها ظهر اليوم سليمة.

وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإجراء الإجراءات الطبية المطلوبة كافة.

وقبل أسبوعين، وصل الطلاب العشرة إلى المملكة بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين ومتابعة ولي عهده الأمين، بإجلائهم من الصين حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة خادم الحرمين الشريفين في الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، وقد استقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وأعادت الوزارة التأكيد أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة، مُطالبة الجميع التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مؤكدةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

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