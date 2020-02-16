147 ألف ريال يوميا خسائر حوادث باشرها الدفاع المدني

باشرت فرق الدفاع المدني في المملكة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 1441، 47.488 ألف حادث، بواقع 268 حادثا يوميا، وبلغ عدد الإصابات فيها 5.171 إصابة و1.217 وفاة، فيما قدرت الخسائر المادية بـ 26.098.165 ريالا، بمتوسط 147.447 يوميا. وبحسب تقرير إحصائي للدفاع المدني، حصلت حوادث التماس الكهربائي السبب الأول الرئيسي لحوادث الحريق بواقع 7,794 حادثا، كانت الإصابات فيها 394 إصابة و28 وفاة، فيما قدرت الخسائر فيها بـ 13.822.969 ريالا.

أوجه عديدة

أنقذت فرق الدفاع المدني خلال العام الجاري 360 حيوانا من الاحتجاز ومن أوجه عديدة للخطر كانت ستؤدي إلى نفوقها، الأمر الذي أدى لنجاتها جميعا، وكانت الحوادث التي باشرتها فرق الدفاع المدني خلال عام 1440 بلغت 99,850 ألف حادث، وبلغت الإصابات 10,714 إصابة، و2.416 وفاة، بخسائر تقدر بـ67.875.791 ريالا.

بوابة السلامة

وفقا لذات الإحصائيات فقد بلغ عدد المسجلين في بوابة السلامة التابعة للدفاع المدني 242.972 منشأة، فيما بلغ عدد شركات السلامة 957 شركة، وشركات المصاعد 240، كما بلغ إجمالي الطلبات المرفوعة من قبل المنشآت 431.624 طلبا للحصول على تراخيص السلامة حتى تاريخ 12 /‏‏2/‏‏ 2020، منها 25.522 تصريح مصدر، و106.508 طلبا مرفوضا، و66.594 تحت الإجراء.

حوادث الأشهر الـ6 الأولى من 1441

إنقاذ

24.791 حادثا

4.010 إصابة

1.077 وفاة

2.384.989 خسائر تقديرية

إطفاء

22.646 حادثا

1.146 إصابة

140 وفاة

23.713.176 خسائر تقديرية

إسعاف

51 حالة

15 إصابة

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0 وفاة

0 الخسائر التقديرية

حوادث 1440

إنقاذ

51.662 حادثا

8.506 إصابة

2.183 وفاة

6.633.391 خسائر تقديرية

إطفاء

48.123 حادثا

2.193 إصابة

227 وفاة

61.237.400 خسائر تقديرية

إسعاف

65 حالة

15 إصابة

6 وفيات

5000 خسائر تقديرية