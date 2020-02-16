147 ألف ريال يوميا خسائر حوادث باشرها الدفاع المدني

أوجه عديدة
أنقذت فرق الدفاع المدني خلال العام الجاري 360 حيوانا من الاحتجاز ومن أوجه عديدة للخطر كانت ستؤدي إلى نفوقها، الأمر الذي أدى لنجاتها جميعا، وكانت الحوادث التي باشرتها فرق الدفاع المدني خلال عام 1440 بلغت 99,850 ألف حادث، وبلغت الإصابات 10,714 إصابة، و2.416 وفاة، بخسائر تقدر بـ67.875.791 ريالا.
بوابة السلامة
وفقا لذات الإحصائيات فقد بلغ عدد المسجلين في بوابة السلامة التابعة للدفاع المدني 242.972 منشأة، فيما بلغ عدد شركات السلامة 957 شركة، وشركات المصاعد 240، كما بلغ إجمالي الطلبات المرفوعة من قبل المنشآت 431.624 طلبا للحصول على تراخيص السلامة حتى تاريخ 12 /2/ 2020، منها 25.522 تصريح مصدر، و106.508 طلبا مرفوضا، و66.594 تحت الإجراء.
حوادث الأشهر الـ6 الأولى من 1441
إنقاذ
24.791 حادثا
4.010 إصابة
1.077 وفاة
2.384.989 خسائر تقديرية
إطفاء
22.646 حادثا
1.146 إصابة
140 وفاة
23.713.176 خسائر تقديرية
إسعاف
51 حالة
15 إصابة
0 وفاة
0 الخسائر التقديرية
حوادث 1440
إنقاذ
51.662 حادثا
8.506 إصابة
2.183 وفاة
6.633.391 خسائر تقديرية
إطفاء
48.123 حادثا
2.193 إصابة
227 وفاة
61.237.400 خسائر تقديرية
إسعاف
65 حالة
15 إصابة
6 وفيات
5000 خسائر تقديرية
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