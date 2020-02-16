400 فعالية في التدريب التقني بالتعاون مع نزاهة

نفذّت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 400 فعالية في المنشآت التدريبية التابعة لها للبنين والبنات، على مستوى مناطق المملكة، خلال الفصل التدريبي الأول من العام 1440/ 1441، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، وذلك ضمن خطة الإدارة العامة لشؤون المتدربين.

وتهدف هذه الفعاليات إلى تنمية الرقابة الذاتية لدى المتدربين والمتدربات، ونشر النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز المواطنة وروح الانتماء عبر القيم الإيجابية التي تحمي المجتمع، كالصدق والأمانة والانضباط وإتقان العمل والمحافظة على الممتلكات، وذلك خلال إطلاق عبارات توعوية وإقامة الدورات التدريبية والمحاضرات وورش العمل والحملات التثقيفية، والمسابقات التفاعلية والمعارض والأركان التوعوية، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

واستفاد من الفعاليات المقدمة في المنشآت التدريبية بالتعاون مع «نزاهة» للفصل التدريبي الأول من 1440/ 1441، أكثر من 100 ألف متدرب ومتدربة، في خطوة تسعى خلالها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى توعية المتدربين وتعزيز السلوك الأخلاقي، ونشر الوعي بأهمية حماية النزاهة والأمانة وتعزيز مبدأ الشفافية.