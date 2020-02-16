22 قرارا لتمكين المرأة السعودية



استقبل رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد صالح العواد، أمس، وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي، وبحث مع الوفد أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان، بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، والعمل على تعزيزه. وأكد العواد عمقَ العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في كل المجالات، مستعرضا التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، في هذا المجال. واستعرض العواد أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حاليا في مجال حقوق الإنسان، والتي تمخض عنها 60 قرارا إصلاحيا لتعزيز حقوق الإنسان، كان نصيب المرأة منها 22 قرارا، لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيرا إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

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