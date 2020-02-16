إغلاق المواقف أمام طلاب جامعة الإمام

أزمة مواقف خانقة يعاني منها طلاب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية منذ عدة سنوات، حاولت إدارة الجامعة حلها بطرق مؤقتة بتسيير حافلات للنقل الترددي إلا أنه تم إيقافها مؤخرا، ويلاحظ أن الأمن الجامعي يغلق مواقف بمساحات كبيرة أسفل الكليات بحجة حصرها على أعضاء هيئة التدريس بالرغم من إمكانية استيعابها عددا لا بأس به من السيارات وحل جزء من لمشكلة.

البحث عن موقف

في عام 2016 تم الإعلان عن إطلاق النقل الترددي من خلال التعاقد مع إحدى الشركات المشغلة لتوفير 7 حافلات تنقل الطلاب من المواقف الشمالية الشرقية للمدينة الجامعية إلى الكليات في الفترتين الصباحية والمسائية، وساعد ذلك في سرعة وصول الطلاب من وإلى الكليات بالمدينة الجامعية ولكن لم تستمر طويلاً تلك الحافلات، حيث أوقفت عام 2018 وبدأت الأزمة تتصاعد، وبدأ الطلاب في الشكوى من تأخرهم على محاضراتهم بسبب البحث عن موقف أو بعد المواقف المتاحة عن الكليات.

كما ظهرت عدد من المشكلات في النقل الترددي لعدد من الطلاب مثل وجود محاضرات في الساعة الحادية عشرة مساء، بينما ينتهي عمل الحافلات في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء.

Advertisements

مواقف مساندة

على الرغم من افتتاح مواقف المساندة منذ أكثر من عامين لا زال الطلاب يعانون من عدم وجود مواقف إضافة إلى أن البعض من الطلاب بات يوقف سيارته في إحدى المجمعات التجارية القريبة من الجامعة ويأتي يوميا بسيارة أجرة بسبب عدم وجود الفرصة لإيقاف سيارته في إحدى مواقف الجامعة.

«دوت الخليج» حاولت التواصل مع المتحدث الرسمي لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور أحمد الطحيني منذ أكثر من 10 أيام ولم يرد.