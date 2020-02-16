أمير الشرقية يرعى ملتقى المعلومات الجغرافية

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي أن الاهتمام والرعاية من قِبل إمارة المنطقة الشرقية لهذا الملتقى منذ بدايته أحدثا أثراً كبيراً على نجاح وتميز هذا الملتقى واستمراره طوال تلك السنوات من عام 1426 حتى عام 1441.
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