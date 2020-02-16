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أمير الشرقية يرعى ملتقى المعلومات الجغرافية

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يرعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف الملتقى الوطني لنظم المعلومات الجغرافية بالمملكة الرابع عشر، والذي يعد الحدث الأكبر من نوعه في منطقة الخليج والمنطقة العربية، ويعد ثاني أكبر حدث عالمي بعد «مؤتمر سنتياغو بأمريكا» في مجال نظم المعلومات الجغرافية، وذلك خلال الفترة من 16-18 مارس 2020 بفندق الشيراتون بالدمام، بحضور مسؤولين حكوميين ومتحدثين رئيسيين من رؤساء هيئات وشركات ذات علاقة بنظم المعلومات، وكذلك مشاركة القطاع الأكاديمي بأبحاث مميزة ذات علاقة بمحاور الملتقى.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للملتقى وكيل جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل للدراسات والتطوير وخدمة المجتمع الدكتور عبدالله القاضي أن الاهتمام والرعاية من قِبل إمارة المنطقة الشرقية لهذا الملتقى منذ بدايته أحدثا أثراً كبيراً على نجاح وتميز هذا الملتقى واستمراره طوال تلك السنوات من عام 1426 حتى عام 1441.


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