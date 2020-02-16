مشاريع تنموية ووحدات سكنية لأهالي شرورة

نقل الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أمس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، لرؤساء المحاكم والقضاة والقادة العسكريين، ومديري الجهات الحكومية والأهلية بمحافظة شرورة.

جاء ذلك خلال زيارته أمس محافظة شرورة، حيث كان في استقباله بمطار المحافظة محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، وعدد من القادة العسكريين، ومديرو الجهات الحكومية بالمنطقة.

ونوّه الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بما تعيشه المملكة من أمن واستقرار وخير، بفضل الله سبحانه، ثم بما يسخّره ولاة الأمر لرفعة دوت الخليج العزيز، وتعزيز النماء والرخاء في أرجائه، وصون أمنه، وراحة المواطن والمقيم على أرضه.

وأعرب عن فخر القيادة بالجهود التي تبذلها جميع القطاعات المدنية والعسكرية والأهلية بمحافظة شرورة، متطلعًا لمواصلة العطاء بكل صدق وأمانة وإخلاص، وصولاً إلى سمو الطموحات الكريمة من ولاة الأمر.

ورفع الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، باسم أهالي المنطقة وباسمه، عظيم الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين على ما يوليانه من عناية كريمة لتحقيق تنمية شاملة مستدامة بالمنطقة.

مواصلة العطاء

جاء ذلك في مستهل كلمة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، الافتتاحية لدورة الانعقاد الأولى لمجلس المنطقة للعام المالي الجاري، في قاعة الاجتماعات، بمقر محافظة شرورة، أمس، مؤكدا أن هذه الجلسة، والمخصصة لاستعراض الميزانيات المعتمدة للمنطقة، تترجم حرص القيادة على نهضة المنطقة وخدمة أهاليها الكرام.

وقال: إننا اليوم في محافظة شرورة، في عمق صحراء عرفت في التاريخ باسم «الربع الخالي»، بينما أسمع من ولاة الأمر يطلقون عليها «الربع الغالي»، ولا غرابة في هذا، ما دام كل شبر في وطننا هو غالٍ عند قيادتنا، التي لا تدخر شيئًا على حساب تنميته، وتعزيز العيش الكريم لساكنه.

استعراض الميزانيات

أعلن الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أن انعقاد هذه الدورة من المجلس في محافظة شرورة، هو نواة لانعقاد جلسات أخرى للمجلس، عادية وغير عادية، في محافظات المنطقة، وذلك لبحث احتياجاتها عن قرب، ومناقشة مخرجات المجالس المحلية بالمحافظات، والأخذ بتوصياتها من أرض الواقع.

واستعرض مجلس المنطقة الميزانيات المعتمدة لكل من جامعة نجران، أمانة المنطقة، التعليم، الشؤون الصحية، فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، فرع وزارة النقل، شركة الكهرباء، فرع الهيئة العامة للسياحة، فرع وزارة الإسكان، وفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي.

كما بحث المجلس احتياجات محافظة شرورة، مستعرضًا التوصيات التي خرج بها اجتماع المجلس المحلي للمحافظة، قدمها محافظ شرورة، إبراهيم بن عاطف الشهري.

بحث احتياجات

أكد أمير منطقة نجران، أن زيارته محافظة شرورة، واستقباله المشايخ وعموم الأهالي، تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لتلمس احتياجات الأهالي بالمنطقة ومحافظاتها، والعمل على تحقيق تطلعاتهم.

جاء ذلك خلال استقباله، في مقر محافظة شرورة، أمس، مشايخ ونواب القبائل، وعموم الأهالي، بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، وبين أن جميع أجهزة الدولة والمسؤولين والموظفين، بما فيهم أمير المنطقة، ما وجدوا هنا إلا لخدمة المواطن.

خدمة المواطن

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رعى أمير نجران حفل مهرجان شرورة الشتوي 2020، حيث بدأ الحفل بالسلام الملكي ثم تجول في المعارض المصاحبة بعدها بدأ الحفل الخطابي بكلمة لمدير عام السياحة والتراث الوطني ثم كلمة أهالي شرورة، بعدها ألقيت قصيدة شعرية بهذه المناسبة ثم شاهد الجميع فيلما مرئيا بعنوان «شرورة عروس الربع الخالي» ثم ألوان من الفنون الشعبية، بعدها دشن أمير نجران العديد من المشاريع التنموية التي في مصلحة دوت الخليج والمواطن، وفي ختام الاحتفال تم تكريم الجهات المشاركة في الحفل.

شرورة 2020

سلّم الأمير جلوي بن عبدالعزيز، المستفيدين من الإسكان التنموي مفاتيح وحداتهم السكنية، بعد استحقاقهم من قبل وزارة الإسكان، بحضور محافظ شرورة، ومدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، المهندس مانع بن محـمد الصقور. وأكد أن تسليم الدفعة الجديدة من المستفيدين في المحافظة، يجسد حرص القيادة على تحقيق العيش الكريم للمواطنين، ويعكس العمل الدؤوب لوزارة الإسكان في تحقيق ما تصبو إليه القيادة تجاه المواطن.

وحدات سكنية

شهد الأمير جلوي بن عبدالعزيز توقيع اتفاقية إطارية بين فرع وزارة الإسكان وجمعية طموح لرعاية الأيتام بالمحافظة، في مجال دعم مشاريع الإسكان، إضافة إلى تكريم المؤسسات المجتمعية المشاركة في برامج الوزارة، وهي جمعية البر الخيرية بشرورة، وبالوديعة، والمستودع الخيري بشرورة.

وكرّم في الختام مدير فرع الوزارة بالمنطقة، على ما تحقق من إنجازات خلال عام 2019، معربًا عن شكره له ولمنسوبي فرع الوزارة على تميزهم، متطلعًا لمواصلة هذه الجهود.

من زيارة أمير نجران

لقاء المشايخ والنواب والأهالي

تسليم الوحدات السكنية

انعقاد مجلس المنطقة

توقيع اتفاقية بين فرع وزارة الإسكان وجمعية رعاية الأيتام

رعاية سباق الهجن في ميدان الهجن بشرورة

افتتاح مهرجان شرورة الشتوي في عامه الثاني

افتتاح معارض الإدارات الحكومية

تدشن العديد من المشاريع التنموية