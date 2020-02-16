منشأتان تعليميتان مخالفتان بالأحساء

فيما أعلنت أمانة الأحساء الأربعاء الماضي، إغلاق 3 مدارس أهلية مخالفة للوائح والاشتراطات المهنية لمزاولة النشاط التعليمي في الأحساء. أوضحت اللجنة المشتركة، المكونة من محافظة الأحساء، والإدارة العامة للتعليم، والأمانة، أن الإغلاق جاء لمنشأتين تقدمان خدمات تعليمية غير مرخصة وفي مبان مستأجرة، لعدم تطبيقها الاشتراطات النظامية، نافية أن تكون تلك المنشآت مدارس أهلية.

وأكدت اللجنة، استمرارها في فرض الضوابط والأنظمة على المنشآت التي تقدم خدمات تعليمية دون حصولها على تراخيص، وأن ذلك يعد مخالفة صريحة للأنظمة تستوجب إيقاف عملها. وأبانت اللجنة ضرورة توافر كافة الرخص الرسمية ومعايير السلامة اللازمة في المنشأة التي تقدم خدمات تعليمية.