فيصل بن مشعل يدشن حملة أمنكم وسلامتكم هدفنا

أكد أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أن رجال هذا دوت الخليج من عسكريين ومدنيين حريصون جميعهم على أمن هذا دوت الخليج، مشيرا إلى أن هناك الكثير من الجهود العظيمة التي تقوم عليها الدولة منذ عهد المؤسس في تكثيف حملات التوعية والسلامة المرورية والحرص على أمن وسلامة المواطن وسالكي الطرق، منوهاً بما تقوم به قوة أمن الطرق من جهود عظيمة وكبيرة وأنهم تجاوزوا مهامهم إلى مهام الإغاثة والإنقاذ ومشاركتهم في برنامج الأمن الفكري لتكون مهامهم حمايةً لسالكي الطرق وحمايتهم.

ودعا الأمير فيصل بن مشعل إلى ضرورة التركيز على تغطية بعض الطرق الفردية بكاميرات ساهر لمعاناة الكثير من سالكي هذه الطرق ولكثرة الشكاوى من كثرة الحوادث ولقيام بعض الشباب بتجاوز السرعة المحددة لأكثر من 180كلم وعدم التزامهم بالسرعة القانونية، مطالباً المرور وأمن الطرق بتكثيف كاميرات ساهر على الطرق الفردية لردع كل من يتجاوز السرعة المحددة أو يستخدم الجوال.

جاء ذلك خلال تدشين الأمير فيصل بن مشعل، أمس، بمقر الإمارة، الحملة الأمنية #أمنكم_وسلامتكم_هدفنا، في منطقة القصيم والتي تنفذها قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق لمدة أسبوع، حيث تهدف إلى التوعية الأمنية والمرورية على الطرق الخارجية وتعزيز العلاقة بين رجال الأمن والمواطنين والمقيمين من مرتادي الطرق.