ختام فعالية الطريق إلى القمر

رعى وكيل إمارة منطقة الباحة المكلّف أحمد صالح السياري، بحضور وكيل الإمارة للشؤون التنموية صالح القلطي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية، إطلاق محافظة المخواة مبادرةَ الطريق إلى القمر، بتدشين مسار الطريق التراثي وهايكنج الصعود إلى القمر، ثم تجول في أركان المعرض المصاحب، الذي شمل كثيرا من الأركان الفنية والمعروضات واللوحات التعريفية بالمبادرة، والمعرض المصور عن أبرز الكهوف والمغارات والمواقع الأثرية، والمزارع والإنتاج الزراعي بجبل شدا الأسفل.

بعدها، تجول الضيوف والمشاركون في أرجاء قرى شدا الأسفل، وزاروا النزل السياحية، منها كهوف ناصر الشدوي، ضمن المسار التعريفي السياحي للمشاركين.