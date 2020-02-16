مؤتمر لترسيخ الاعتدال بجامعة القصيم

تنظم جامعة القصيم، بدءا من يوم الثلاثاء، وعلى مدى يومين، مؤتمرا حول «جهود المملكة العربية السعودية في ترسيخ قيم الاعتدال والتعايش الحضاري المفاهيم والممارسات»، وذلك برعاية أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، وبمشاركة عدد من المتحدثين والمختصين. من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة رئيس اللجنة التنظيمية الدكتور خالد باني الحربي، أن المؤتمر الذي يقام بالمدينة الجامعية، يهدف إلى رصد الجهود السعودية المتعلقة بترسيخ قيم الاعتدال، والتعايش الحضاري على جميع المستويات، والتأصيل الشرعي لقيم التواصل الإنساني ومعالجة إشكالاته، وبيان أثر الخطاب الشرعي السعودي في نشر مفاهيم التعايش الحضاري، بالإضافة إلى إبراز دور المؤسسات الشرعية والثقافية الحكومية وغير الحكومية في تجسير العلاقة مع الآخر، والتعريف بالجهود الدبلوماسية السعودية في تعميق معاني التواصل المشترك، وكذلك المؤسسات الإغاثية، واستلهام التجارب السعودية الرائدة في هذا المجال.



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