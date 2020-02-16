معالجة التشوه البصري ببارق

أزالت بلدية محافظة بارق عددا كبيرا من التشوهات البصرية في المحافظة ومراكزها، تنوعت بين مجموعة من العناصر بأعداد كبيرة ضمن حملة معالجة التشوه البصري. أوضح ذلك رئيس بلدية محافظة بارق المهندس محمد مرزن، وذكر أنه تم تشكيل فريق لمعالجة التشوه البصري وبدأ مهامه بتحديد المحاور الرئيسية في المحافظة ومراكزها وحصر التشوهات بها، وعملوا على معالجة عناصر التشوه المحصورة، وأشار إلى أنه تم إصلاح الأرصفة المتهالكة بطول 33 مترا وإصلاح 43 عمود إنارة، وتسوية أكثر 86 حفرة في الشوارع العامة. وأضاف أنه تم إزالة اللوحات والملصقات الدعائية المخالفة بعدد 290 لوحة وملصقا، وإزالة 49 سيارة تالفة ومهملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية.



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