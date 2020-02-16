بدر بن سلطان يطلع على آلية اختيار مسئولي مؤسسات الطوافة

اطلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان، على الآلية الجديدة لاختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وذلك لدى استقباله في مقر الإمارة بجدة نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط.

واستمع الأمير بدر بن سلطان، إلى شرح عن آلية اختيار مديري مكاتب مؤسسات الطوافة، والتي تأخذ في الاعتبار اختيار الكفاءات ذات الخبرة في مجال الطوافة وصولاً للارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى عودتهم لأوطانهم سالمين غانمين، وذلك تماشياً مع الجهود التي تبذلها الدولة للحجيج وسعيها لتوفير أقصى درجات الراحة لهم. يُذكر أن الآلية الجديدة تأتي بعد أن وجه نائب أمير منطقة مكة المكرمة خلال موسم حج العام الماضي بإقالة مسؤولَين إحدى مؤسسات الطوافة، بعد ثبوت تقصيرهما في تقديم الخدمات لعدد من ضيوف الرحمن، ووجه سموه أيضاً حينها بوضع آلية جديدة لاختيار مديري المكاتب وفق معايير وضوابط مدروسة.