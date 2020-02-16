اتفاقية لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة ببارق

وقع رئيس لجنة التنمية الاجتماعية بمحافظة بارق عبدالله عواجي البارقي اتفاقية تعاون مشترك مع بنك التنمية الاجتماعية، ممثلاً في فرع محافظة النماص، في مقر البنك، بحضور مساعد مدير البنك ومدير القروض الإنتاجية إبراهيم القيسي. وقال عواجي إن الاتفاقية تمحورت حول دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من أفراد المجتمع المحلي لكلا الجنسين، وأشار إلى أنه سبق ذلك الكثير من المراحل التنظيمية والمطالبات من قبل اللجنة، التي أثمرت بعد توفيق الله بالموافقة من قبل البنك، وسوف يعلن عن استقبال الطلبات بعد اكتمال الإجراءات التنظيمية، ووجه «عواجي» الشكر والتقدير لكل من ساهم في إنجاح ذلك، مشيرا إلى أنه إنجاز يحسب للجنة التنمية.



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