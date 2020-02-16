أمير الشمالية يدشن مشاريع صحية بطريف

شرّف أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان، حفل أهالي محافظة طريف بمناسبة الزيارة التفقدية التي يقوم بها سموه للمحافظة، والتي استهلها باستقبال أصحاب الفضيلة والقادة العسكريين ومديري الإدارات الحكومية وجموع المواطنين، وذلك في مقر الاحتفالات بالمحافظة.

ودشن أمير منطقة الحدود الشمالية، مشاريع صحية بقيمة 38 مليون ريال، معلنا إطلاق حملة أمن الطرق «أمنكم وسلامتكم هدفنا». وأعرب في كلمته عن سعادته بالتواجد بين أهالي محافظة طريف والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس حاجاتهم وتلبية طلباتهم، مشيرا إلى أن جولاته التفقدية تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، لرصد احتياجات المواطنين والمواطنات ودفع عجلة التنمية لتشمل المحافظات كافة، والتأكد من تطبيق الأنظمة وتقديم الخدمات بالشكل الأمثل والوقوف على شؤون المواطنين، والاطلاع على سير العمل وتلمس احتياجاتهم. ووجه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان رسالة لأبناء منطقة الحدود الشمالية عموما ومحافظة طريف على وجه الخصوص، قائلا: «في ظل حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهد الأمين، على توفير المقومات الاقتصادية في جميع مناطق المملكة، فمن المتوقع أن تشهد منطقة الحدود الشمالية نمواً كبيراً نتيجة المشاريع التعدينية ومشاريع الغاز، وكذلك ما سنعمل عليها جميعا لاستثمار مقوماتها الاقتصادية من مراعي شاسعة تصلح لإقامة مشاريع لإنتاج الأغنام والدواجن والصناعات المرتبطة بها، وذلك بالتعاون مع مبادرات الأجهزة الحكومية ذات الصلة والجمعيات التعاونية المعنية بهذا المجال ورجال أعمال المنطقة».

وأكد أمير المنطقة أن أبواب الإمارة مفتوحة للجميع لتقديم الملاحظات والآراء والشكاوى في كل وقت، وفي جميع المحافظات، موضحا أن كل مواطن في المنطقة محل اهتمام وعناية.