السعودية اليوم / موريتانيا تستضيف التدريب العسكري السنوي المشترك " فلينتلوك 2020 "



نواكشوط 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

تستضيف موريتانيا بعد غد تدريبات عسكرية في إطار تمرين " فلينتلوك 2020 " المشترك، بمشاركة أربع وثلاثين دولة عربية وأفريقية وغربية.

وأفاد بيان صادر عن قيادة الأركان العامة للجيوش في موريتانيا - وفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء - أن التمرين الذي يستمر عدة أيام، يهدف لتنمية القدرات العملياتية لدول الساحل في إطار شراكة متعددة الأطراف.

وأضاف أن هذا الحدث العسكري السنوي المهم يجسد إرادة الدول المشاركة في الرفع من مستوى التعاون العسكري والأمني في منطقة الساحل والصحراء، كما أنه يتيح فرصة لتبادل الخبرات والتجارب في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود.

ويعدُ تمرين " فلينتلوك 2020" هو التمرين العسكري السنوي الأكبر الذي تقوم به قوات العمليات الخاصة للقيادة الأمريكية في أفريقيا "آفريكوم" منذ عام 2005م.

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21:56ت م

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