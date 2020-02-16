السعودية اليوم / تعليم جازان يدرب أكثر من 177 قائدة على إجراءات تسجيل المستجدين بالصف الأول



جيزان 22 جمادى الآخرة 1441هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان ممثلةً في إدارة الاختبارات والقبول "بنات" اليوم ، برنامجاً تدريبياً عن ضوابط وإجراءات قبول مستجدي ومستجدات الصف الأول ابتدائي للعام الدراسي 1441 / 1442هـ، استهدف 177 من مشرفات وقائدات مدراس المرحلة الابتدائية ومدارس الطفولة المبكرة، وذلك على مسرح الإدارة بمدينة جيزان‪.

وقدمت مديرة إدارة الاختبارات والقبول آمنة عباس شرحاً عن أبرز الملاحظات التي تم حصرها في العام الماضي لتفاديها خلال تسجيل هذا العام ، مؤكدة أن البرنامج يأتي في إطار دعم الإدارة للقائدات في الميدان التربوي والاستعداد مبكراً لتسجيل الطلاب والطالبات المستجدات في المرحلة الابتدائية ومراحل الطفولة المبكرة والعمل على تيسير قبولهن وانتظامهن في مدارسهن في كافة مدارس التعليم العام الابتدائية الحكومية والأهلية ومدارس الطفولة المبكرة مع بداية العام الدراسي لضمان انطلاقة ناجحة للعام الدراسي.

وشهد البرنامج تقديم مشرفات الاختبارات والقبول للعديد من أوراق العمل التي توضح الفترة الزمنية لبدء التسجيل وتعليمات التسجيل وسن القبول للصف الأول ابتدائي للطلاب والطالبات , إضافة لمتطلبات التسجيل وإجراءاته وتوعية أمهات الطلاب والطالبات للمبادرة بتسجيل أبنائهم حسب المواعيد المحددة ومتابعة سلامة إجراءات التسجيل ، واختتم بتقديم العديد من التوصيات الهامة لتنظيم العمل داخل المدرسة بشأن بناء خطة متكاملة لمتابعة التسجيل.

// انتهى //

21:46ت م

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