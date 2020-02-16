السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يطلع على مشروعات الكهرباء في المنطقة



الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، بوكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء

ونوه سموه بما شهده قطاع الخدمات الكهربائية من نمو وتطور في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً لما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من استفادة من مختلف مصادر الطاقة، ورفع كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم الدعم فيه، مبيناً أهمية العمل على تطوير الخدمات، والحرص على الجودة والكفاءة، والاستفادة المثلى من مرافق الإنتاج، بما يحقق أفضل مستوى للخدمات والعائد المناسب للمسهمين، متمنياً سموه لمنسوبي قطاع الكهرباء التوفيق.

واطلع سموه على نبذة عن مشروعات قطاع الكهرباء في المنطقة، وخطط التوسع في الإنتاج والشبكات.

وأعرب الدكتور العبادي عن شكره و تقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع.

بدوره عبر المهندس السديري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لمشروعات الشركة، مؤكداً أن الشركة تعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز مشروعات التوسعة في الإنتاج والشبكات، بما يحقق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ويلبي تطلعات المشتركين واحتياجاتهم.

// انتهى //

21:45ت م

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الدمام 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتبه في ديوان الإمارة اليوم، بوكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء الدكتور نايف بن محمد العبادي، يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة الكهرباء السعودية فهد بن حسين السديري.ونوه سموه بما شهده قطاع الخدمات الكهربائية من نمو وتطور في ظل دعم واهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مشيراً لما تضمنته رؤية المملكة ٢٠٣٠ من استفادة من مختلف مصادر الطاقة، ورفع كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم الدعم فيه، مبيناً أهمية العمل على تطوير الخدمات، والحرص على الجودة والكفاءة، والاستفادة المثلى من مرافق الإنتاج، بما يحقق أفضل مستوى للخدمات والعائد المناسب للمسهمين، متمنياً سموه لمنسوبي قطاع الكهرباء التوفيق.واطلع سموه على نبذة عن مشروعات قطاع الكهرباء في المنطقة، وخطط التوسع في الإنتاج والشبكات.وأعرب الدكتور العبادي عن شكره و تقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على توجيهاته، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل من أجل توفير بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع.بدوره عبر المهندس السديري عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل لمشروعات الشركة، مؤكداً أن الشركة تعمل بكل طاقتها من أجل إنجاز مشروعات التوسعة في الإنتاج والشبكات، بما يحقق توجيهات سمو أمير المنطقة وسمو نائبه ويلبي تطلعات المشتركين واحتياجاتهم.// انتهى //21:45ت م0275

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