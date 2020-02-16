السعودية اليوم / القطاع الصحي برفحاء يفتتح التشغيل التدريجي لمستشفى النساء والأطفال الجديد



رفحاء 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

افتتح مدير قطاع رفحاء الصحي محمد بن مهيدي النجدي اليوم بداية العمل التدريجي في مستشفى النساء الولادة و الأطفال والجراحة الجديد بالمحافظة .

و بدأ العمل بعيادات النساء و الولادة و الأطفال و الجراحة حيث بلغ عدد المراجعين المسجلين مسبقا لهذا اليوم 60 مراجعاً.

وأكد النجدي أن التشغيل التدريجي للمستشفى يسير وفق الخطة التشغيلية المعدة مسبقا، وذلك بمتابعة مستمرة من جميع الجهات المعنية لجميع التجهيزات فيه، لتحقيق أعلى معايير الجودة، التي تسعى الوزارة من خلالها لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين، مشيرا إلى أن التشغيل الحالي تدريجي بدأ بعيادات النساء و الولادة و الأطفال و الجراحة، وستُزاد في مراحل لاحقة العيادات تدريجيا ليشتغل المستشفى بالكامل .

// انتهى //

21:39ت م

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