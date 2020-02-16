السعودية اليوم / فرع وزارة البيئة بجازان ينظم دورة "التنمية الريفية الزراعية"



جيزان 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

بدأت اليوم الدورة التدريبية " التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، التي ينظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة جازان، بحضور نائب مدير فرع الوزارة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز بن عبدالله المنيع ، وذلك بمركز التدريب الزراعي بجازان .

وأوضح المهندس المنيع خلال افتتاح الدورة التدريبية أن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ، يسعى إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة ، من خلال الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الطبيعية والزراعية والمائية المتجددة، مشيراً إلى أن الدورة التي تستمر خمسة أيام بمشاركة متدربين متخصصين تهدف إلى تعريف المزارعين والمتدربين بفروع البرنامج الثمانية في القطاعات الواعدة .

من جانبه استعرض المدير التنفيذي للتنمية الريفية الزراعية المستدامة الدكتور عبدالعزيز الشعيبي محاور البرنامج الذي يستهدف عدداً من القطاعات الواعدة ذات الميزة النسبية للمنتجين الزراعيين، من خلال إطلاق 8 برامج فرعية لكل قطاع تشمل تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق البن العربي ، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل ، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفواكه ، وكذلك تعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، إلى جانب تطوير زراعة المحاصيل البعلية ، وتطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية .

وأشار إلى أن أهداف البرنامج تكمن في الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وضمان سهولة الحصول على الغذاء، واستهلاك غذاء آمن وصحي، وتوفير إمدادات غذائية مستقرة.

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21:05ت م

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