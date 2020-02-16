السعودية اليوم / حرس الحدود وجامعة الملك عبدالعزير بجده يوقعان اتفاقية تعاون



الرياض 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

وقعت المديرية العامة لحرس الحدود اتفاقية تعاون مع جامعة الملك عبدالعزيز بجدة في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي وخدمة المجتمع .

ووقع الاتفاقية معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي، و معالي مدير جامعه الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود المقدم مسفر بن غنام القريني ، أن الاتفاقية تهدف لتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات بين حرس الحدود وجامعة الملك عبدالعزيز في العديد من المجالات العلمية والتقنية و الدراسات والبحوث، وخدمة المجتمع، لدى منسوبي حرس الحدود والجامعة.

وتعد الاتفاقية ضمن الأهداف المحدده في الخطة الإستراتيجية لأكاديمية محمد بن نايف للعلوم والدراسات الأمنية البحرية المتوافقة مع الخطط العملياتية والتقنية والموارد البشرية المعتمدة من قبل مدير عام حرس الحدود، والمتوائمة مع رؤية المملكة 2030.

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