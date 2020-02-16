السعودية اليوم / مدير شرطة جازان يدشن حملة " أمنكم وسلامتكم هدفنا "



جيزان 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

دشن مدير شرطة منطقة جازان اللواء عبدالله بن مسفر الزهيري في مقر المديرية بمدينة جيزان اليوم ، حملة التوعية الأمنية الثانية بالمنطقة " أمنكم وسلامتكم هدفنا " التي تنفذها القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة ، بحضور قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بجازان العقيد عبدالله العقيبي .

وأوضح مشرف الحملة الرائد تركي السرحاني ، أن الحملة تستمر أسبوعًا واحدًا ، وتهدف لرفع مستوى السلامة المرورية بين سالكي الطرق ، ونشر التوعية بين شرائح المجتمع كافة بأخطار التهور والسرعة ، واستخدام الجوال في أثناء القيادة ، من خلال نشر المطويات التوعوية من قبل دوريات أمن الطرق بمراكز الضبط الأمني ، فضلا عن استغلال كثافة الحركة المرورية في تعزيز مضامين الحملة وأهدافها .

// انتهى //

20:58ت م

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