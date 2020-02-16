السعودية اليوم / الجيش الموريتاني يعلن إحباط عملية لتهريب كميات من الأسلحة والذخيرة إلى الأراضي المالية



نواكشوط 22 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 16 فبراير 2020 م واس

أعلن الجيش الموريتاني أن وحداته البرية والجوية أحبطت مؤخرًا، عملية لتهريب كميات من الأسلحة والذخيرة والمخدرات، كان مهربون يعتزمون إدخالها إلى أراضي دولة مالي.

وقال الجيش الموريتاني في بيان له: " إنه بناء على معلومات تحركت على الفور وحدتان عسكريتان في اتجاه نقطة التقاء المهربين والمستلمين"، مشيرًا إلى أن إحدى طائرات سلاح الجو نفذت ضربة جوية على الهدف، عقبها هجوم من طرف الوحدات البرية، التي ألقت القبض على العناصر المشبوهة وصادرت العتاد الذي كان بحوزتهم.

وأضاف المصدر، أن العملية أسفرت عن إلقاء القبض على ستة مهربين، ومصادرة وتدمير قطع من السلاح، بالإضافة إلى مصادرة سيارتين وتدمير ثالثة.

يذكر أن الجيش الموريتاني كان قد نفّذ، في 18 مارس الماضي، "عملية نوعية" على الحدود الشرقية للبلاد، أسفرت عن تدمير ثلاث آليات محملة بأكثر من ثلاثة أطنان من المخدرات لمهربين على صلة بمنظمات متطرفة تنشط بمنطقة الساحل.

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20:39ت م

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