أمنكم وسلامتكم.. حملة جديدة في تبوك لأمن الطرق

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – أحمد العطوي

انطلقت في منطقة تبوك، اليوم الأحد، حملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا”، التي تنفذها القوات الخاصة لأمن الطرق، في إطار جهودها المستمرة لرفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام والسلامة العامة لمرتادي الطرق الخارجية.

وبدأت الحملة التي دشنها قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العقيد محمد ضيدان المطيري في مقر مركز الضبط الأمني ببئر بن هرماس بمسيرة جابت من خلالها دوريات أمن الطرق شوارع مدينة تبوك، إضافة إلى توزيع المنشورات التوعوية على مرتادي الطرق السريعة في المنطقة.

وأوضح العقيد المطيري أن الحملة تأتي في إطار جهود القوات الخاصة لأمن الطرق المستمرة في رفع مستوى السلامة المرورية ونشر الوعي بالنظام العام لمرتادي الطرق الخارجية، وذلك بناءً على توجيه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد قرار الحربي وبإشراف مباشر من قائد القوات الخاصة لأمن الطرق اللواء خالد بن أحمد الضبيب، بإطلاق الحملة التوعوية الموسعة من قبل القوات الخاصة لأمن الطرق في جميع المناطق، تحت مسمى (أمنكم وسلامتكم هدفنا).

وأضاف: تهدف الحملة إلى تعزيز العلاقة بين رجل أمن الطرق ومرتادي الطريق من أفراد ومؤسسات وإيجاد جانب تعاوني من خلال إشراك مستخدمي الطرق في مفهوم السلامة الأمنية والمرورية على الطرق وأهمية التقيد بالنظام العام وإجراءاته، وكذلك إيضاح المهام والواجبات والخدمات الإنسانية التي تقدم من القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك لمستخدمي الطرق.

وأكد أن الحملة شملت تكثيف وجود الضباط والأفراد، وكذلك الآليات التي تحمل شعار الحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة، على امتداد الطرق الخارجية بالمنطقة.

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وأشار العقيد المطيري إلى أنه روعي في الحملة التنوع في الوصول إلى قائدي المركبات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمطويات والبروشورات التوعوية واللوحات الإلكترونية عن طريق وزارة النقل والأمانات والمنصات الإلكترونية للوصول إلى أكبر شريحة من المستفيدين لتحقيق الفائدة من هذه الحملة.

إلى ذلك ستنطلق بعد غدٍ فعاليات المعرض المصاحب للحمل، بمقر بارك مول التجاري بمدينة تبوك، وتستمر لمدة ثلاثة أيام تتخللها العديد من الأنشطة والبرامج الرامية إلى التعريف بالحملة من خلال العديد من الأركان التعريفية، وأخرى للتعريف بالقوات الخاصة لأمن الطرق، إضافة إلى الأجنحة التوعوية التي تستهدف في مجملها جميع شرائح المجتمع.

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