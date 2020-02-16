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شكرا لقرائتكم فيديو.. الفارق بين الترقيات في الماضي والآن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. الفارق بين الترقيات في الماضي والآن
متابعات الخليج 365 – الرياض
أوضحت المنصة الرقمية لإدارة وتطوير الموارد البشرية الحكومية (مسار)، المقدمة من وزارة الخدمة المدنية، الفارق بين الترقيات في الماضي والآن.
ولفتت المنصة في فيديو نشرته عبر حسابها بموقع تويتر، إلى أن الترقية في الماضي كانت تأخذ فترة طويلة واختيار رغبات بدون معرفة أسباب الترقية أو حتى أسباب عدم الترقي، ولكن الآن عبر “مسار” هناك خدمة الترقيات التي تختصر الإجراءات والمراحل؛ لأنها أصبحت موحدة بين كل الجهات الحكومية وتحفظ الوقت والجهد.
وتابعت أنه يمكن للمؤول من أي مكان وفي أي وقت الدخول لمنصة مسار وإنشاء محضر أو أكثر بدون قيود طوال السنة، ولو كان الشخص متاحًا للترقية سيصل له إشعار لمعرفة الوظائف المتاحة واختيار الرغبات، وفي حالة عدم حدوث ترقية يمكن معرفة النقاط التي جمعها المُرشح وحالت دون نيل الترقية.
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