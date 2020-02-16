ابتكار «حبر حيوي» للطباعة المجسمة لدعامات الأنسجة البشرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو
ابتكر فريق من خبراء الهندسة الحيوية في الولايات المتحدة الأمريكية نوعية من «الحبر الحيوي» يمكن استخدامه في مجال الطباعة المجسمة بغرض صناعة دعامات للأنسجة البشرية المصابة التي تحتاج إلى جراحات أو عمليات زراعة.
وأفاد الموقع الالكتروني «ساينس ديلي» المتخصص في مجال التكنولوجيا بأن الباحثين في جامعة روتجرز بولاية نيوجيرسي الأمريكية استخدموا نوعيات من أحماض الهالورونيك ومادة الجيل المصنوعة من البولي إيثيلين لصناعة الحبر الحيوي الذي يمكن تدعيمه من خلال تفاعلات كيميائية معينة، وبالتالي استخدامه كدعامات للأنسجة داخل جسم الإنسان.
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