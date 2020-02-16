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تحديث وتصحيح المعلومات آليا على ويكيبيديا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

طور فريق من الباحثين في أمريكا منظومة الكترونية بغرض تصحيح الجمل وتحديث المعلومات على موسوعة ويكيبيديا الالكترونية، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالأسلوب البشري نفسه في الكتابة.

وذكر الموقع الالكتروني «تيك إكسبلور» المتخصص في مجال التكنولوجيا أن المنظومة الالكترونية تعمل عن طريق كتابة المحرر البشري جملة معينة تحتوي على المعلومة الجديدة المراد تصحيحها أو إضافتها على المقال داخل واجهة مستخدم خاصة بالبرنامج، دون الحاجة إلى الانشغال بالأخطاء الإملائية أو النحوية.