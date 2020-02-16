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انستقرام يختبر خاصية جديدة لعرض آخر المشاركات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو

بدأ موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات انستقرام اختبار خاصية جديدة تتيح للمستخدم الوصول إلى أحدث الفيديوهات والصور التي بثها الأشخاص الذين يتابعهم، حتى لو لم يتمكن من متابعة ذلك في وقت البث.

وأشار موقع «تك كرانش» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن خيار «آخر المشاركات» سيظهر في صورة نافذة تلقائية فوق نافذة المشاركات الرئيسية، وينقل المستخدم إلى مساحة خاصة تعرض أحدث المحتويات التي بثها المستخدمون الذين يتابعهم.

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في الوقت نفسه فإن هذا الخيار لا يشبه خيار «الأحدث» الذي يعكس الترتيب الزمني للمشاركات المعروضة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الذي يمتلك موقع انستقرام. وسيتيح الخيار الجديد في حال إطلاقه مساعدة مستخدمي انستقرام الذين يريدون التأكد من أنه لم تفتهم أي مشاركات للشخصيات التي يتابعونها.

وكانت المدونة التكنولوجية، والخبيرة في الهندسة العكسية، جين مانشون وونج، هي التي اكتشفت وجود الشفرة التجريبية الخاصة بالخيار الجديد على موقع انستقرام.

وتمكنت وونج من تصوير شاشة الموقع التجريبية وعليها شفرة الخاصية الجديدة على نسخة تطبيق انستقرام التي تعمل مع نظام التشغيل أندرويد للأجهزة الذكية.