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اختراق حسابي برشلونة والأولمبياد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين تعرض الحساب الرسمي لنادي برشلونة الإسباني على شبكة «تويتر» للاختراق أمس الأول. كما تعرض الحساب الرسمي لدورة الألعاب الأولمبية للاختراق بعد ساعات قليلة من اختراق حساب النادي الكاتالوني. Advertisements وتقدم اتحاد الكرة الإسباني باعتذار للجماهير عما حدث. ورجح المخترقون للحساب الرسمي لبرشلونة أن يكون النجم البرازيلي نيمار في طريقه للعودة إلى كاتالونيا قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي. وتأتي هذه الخطوات بعد فترة وجيزة من استهداف الحسابات الرسمية لفرق دوري كرة القدم الأمريكية ومن بينها حسابا سان فرانسيسكو فورتي ناينرز وكانساس سيتي تشيفز.



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