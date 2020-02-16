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كلوب: أشعر بالأسف لإيقافهم عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - لندن

قال المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورجن كلوب، إنه يشعر بالأسف لبيب جوارديولا ولاعبي مانشستر سيتي بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) حرمان الفريق من المشاركة في أي بطولة أوروبية لمدة عامين.

وكان يويفا أصدر العقوبة الجمعة الماضي، وغرم حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز 30 مليون يورو، بسبب انتهاكات خطيرة لقواعد اللعب المالي النظيف من خلال المبالغة في عائدات عقد الرعاية خلال الفترة من 2012 إلى 2016.

وأمام مانشستر سيتي عشرة أيام لتقديم استئناف لدى المحكمة الدولية للتحكيم الرياضي (كأس) للطعن في العقوبة.

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وأضاف كلوب «كانت صدمة عندما سمعت هذا الأمر ورأيته. ليس لدي فكرة عن هذه الأمور، وكيف تحدث، كل ما يمكنني قوله

إن مانشستر سيتي وبيب جوارديولا يقدمان كرة قدم مذهلة. يمكنني أن أتخيل أن الأمر صعب للغاية في هذه اللحظة، كيف يقول جميع الرياضيين إن كل شيء على ما يرام، ويرى يويفا أمرا مختلفا».

وأكد «أشعر بالأسف لبيب واللاعبين لأنهم بالتأكيد لم يرتكبوا أي خطأ، ولكن مرة أخرى عليك احترام بعض القواعد».

وتستأنف منافسات دوري أبطال أوروبا من دور الستة عشر هذا الأسبوع، حيث يحل ليفربول ضيفا على أتلتيكو مدريد غدا، ويلتقي مانشستر سيتي وريال مديد في 26 فبراير.