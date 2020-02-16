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فتح تحقيق في جمهور الشباب المستأجر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أكد وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة رجاء الله السلمي فتح تحقيق رسمي بعد تداول صور ومقاطع فيديو لعمالة داخل مدرجات ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، تم استئجارها من قبل نادي الشباب لتشجيع الفريق في مواجهته الماضية أمام نظيره النصر الجمعة الماضي في الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويأتي التحقيق في سعي إدارة الشباب لخطف جائزة المليون ريال التي خصصتها الهيئة العامة للرياضة للأندية التي تشهد مدرجاتها حضورا جماهيريا كثيفا، خاصة أن المباراة كانت بأرض نادي الشباب.

وشهدت المباراة التي انتهت بفوز النصر 4-2 أحداثا وتعليقات حول جمهور الشباب في المباراة، من خلال نشر صور ومقاطع فيديو تؤكد وجود عمالة بأعداد كبيرة في ملعب الأمير فيصل بن فهد (وسط الرياض) تحمل أعلام نادي الشباب، إضافة إلى صور ومقاطع وتعليقات أخرى أشارت إلى الباصات التي أنزلت العمالة أمام البوابات الخاصة بمدرج نادي الشباب، وهي تحمل أعلام فريق الشباب.