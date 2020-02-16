محمد بن مسعود - الدمام - احتفل عبد العزيز بن أحمد الغامدي بزواجه على ابنة ‏أحمد بن صالح الشمراني، كما احتفل مازن بن سعود الغامدي على ابنة سعيد بن محمد الغامدي مساء الخميس الماضي بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف وسط حضور عددٍ من أهالي العروسين. 16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 09:42 PM Advertisements "عبدالعزيز" و"مازن" يحتفلان بزواجهما في الطائف "عبدالعزيز" و"مازن" يحتفلان بزواجهما في الطائف احتفل عبد العزيز بن أحمد الغامدي بزواجه على ابنة ‏أحمد بن صالح الشمراني، كما احتفل مازن بن سعود الغامدي على ابنة سعيد بن محمد الغامدي مساء الخميس الماضي بإحدى قاعات الأفراح بمحافظة الطائف وسط حضور عددٍ من أهالي العروسين. الكلمات المفتاحية ، "عبدالعزيز" و"مازن" يحتفلان بزواجهما في الطائف ،

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