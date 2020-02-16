محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منصة مسار الوطنية عن تفاصيل خدمة الترقيات التي أُطلقت عبر المنصة. جاء ذلك عبر فيديو تعريفي، أكدت من خلاله أنه أصبح بإمكان ‫الموظف الحكومي في ‫القطاعات الحكومية الاطلاع على إعلانات الترقيات والوظائف المتاحة للترقية، وحالة ترشيحه للترقية، واختيار الرغبات، ومعرفة النقاط التي يتجاوز بها للترقية. منصة مسار الوطنية الترقيات الوظائف المتاحة للترقية 16 فبراير 2020 - 22 جمادى الآخر 1441 09:41 PM شاهد.. الفَرْق بين الترقيات "زمان" والترقيات "اليوم" عبر منصة مسار شاهد.. الفَرْق بين الترقيات "زمان" والترقيات "اليوم" عبر منصة مسار كشفت منصة مسار الوطنية عن تفاصيل خدمة الترقيات التي أُطلقت عبر المنصة. Advertisements جاء ذلك عبر فيديو تعريفي، أكدت من خلاله أنه أصبح بإمكان ‫الموظف الحكومي في ‫القطاعات الحكومية الاطلاع على إعلانات الترقيات والوظائف المتاحة للترقية، وحالة ترشيحه للترقية، واختيار الرغبات، ومعرفة النقاط التي يتجاوز بها للترقية. الكلمات المفتاحية ، شاهد.. الفَرْق بين الترقيات "زمان" والترقيات "اليوم" عبر منصة مسار ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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