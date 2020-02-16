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أسئلة شائعة للحصول على الإذن بالفسح
متابعات الخليج 365 – الرياض
ردت هيئة المواصفات على بعض الأسئلة الشائعة للحصول على الإذن بالفسح.
وقالت الهيئة في تغريدة لها عبر تويتر: إنه يجب تزويدها بالمتطلبات التالية بشكل كامل في حال كان الاستيراد شخصيًّا، منها تحديد نوع الطلب، والمنتج المراد فسحه، وسبب عدم الفسح، وتحديد منفذ الدخول، مع صور المنتجات ورقم التواصل.
وأيضًا، أوضحت هيئة المواصفات أنه يجب تزويدها بالشهادة إن وجدت، وصورة من البيان الجمركي أو صورة من بوليصة الشحن وقائمة بالمنتجات، بالإضافة إلى تعهد على أن المنتجات شخصية وغير مخصصة للبيع.
وتابعت أنه بعد توفير جميع المتطلبات يمكن التوجه لمقر الهيئة وتسليم المتطلبات.
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