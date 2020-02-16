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حريق في واجهة مبنى إداري بالرياض

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2020-02-16

حريق في واجهة مبنى إداري بالرياض

متابعات الخليج 365 – الرياض 

أخمد الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد.

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وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عنه وقوع أي إصابات.

ونشر المدني لقطات من عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.

حريق في واجهة مبنى إداري في الرياض
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