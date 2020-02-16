حريق في واجهة مبنى إداري بالرياض

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – الرياض

أخمد الدفاع المدني في الرياض، مساء اليوم الأحد، حريقًا اندلع في أجزاء من واجهة مبنى إداري متعدد الأدوار على طريق الملك فهد.

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وأوضح الدفاع المدني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن الحادث لم يسفر عنه وقوع أي إصابات.

ونشر المدني لقطات من عملية مباشرة الحادث والسيطرة على الحريق.

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