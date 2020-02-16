5 آلاف فرصة للمستثمرين والدغيثر يكشف لـ”المواطن” التفاصيل 

2020-02-16

متابعات الخليج 365 – عبد السلام الدخيّل – الرياض

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، خالد بن محمد الدغيثر، أن الوزارة لمست اتساعًا في شريحة المستثمرين وزيادة الاستثمارات خارج المدن الرئيسية عبر بوابة فرص؛ نظرًا لكون التنافس على الفرص أصبح متاحًا للجميع إلكترونيًّا.

وأضاف الدغيثر، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن الوزارة تسعى لتطوير بوابتها الإلكترونية فرص، وستكون أول مراحل التطوير هي الملتقى المقرر إقامته في 24- 26 من شهر فبراير من العام الحالي، متابعًا أن الوزارة تسعى لتطوير البوابة بحيث تكون مؤتمتة بالكامل بدءًا بالإعلان عن الفرصة ثم التقديم وبعد ذلك إدارة العقود.

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وكشف أن الوزارة ستعلن عن روزنامة كاملة لجميع الفرص الاستثمارية للعام الحالي 2020.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن ملتقى الاستثمار البلدي “فرص” في نسخته الأولى والذي سيقام خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض في مدينة الرياض.

وأوضح المهندس خالد بن محمد الدغيثر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأحد للإعلان عن فعاليات الملتقى: “أن الملتقى يهدف إلى توسيع قاعدة المتنافسين على الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من قبل الأمانات والبلديات في جميع مدن المملكة بمختلف الأنشطة الاقتصادية التي تساهم في تنمية المدن، وكجسر جديد للتواصل مع المستثمرين، لتعريف القطاع الخاص بمبادرات تطوير منظومة الاستثمار في القطاع البلدي والتوجهات المستقبلية في ضوء رؤية المملكة 2030”.

وبين الدغيثر: “أن الملتقى سيتضمن 28 جلسة وورشة عمل يشارك فيها 63 متحدث من نخبة من المتحدثين المحليين والدوليين، لاستعراض دور الاستثمارات البلدية في تنمية المدن وتحفيز القطاعات التنموية المختلفة، واستعراض أفضل الممارسات والتجارب العالمية، وتسليط الضوء على الأدوات والممارسات التي تمكن من رفع مساهمة الاستثمارات البلدية في تنمية المدن.

وأضاف المهندس الدغيثر أن الملتقى سيتضمن معرضًا مصاحبًا تستعرض فيه الأمانات والبلديات أكثر من 5000 فرصة استثمارية في أنشطة تتوافق مع اهتمامات كافة شرائح المستثمرين وتختلف من حيث النوع والحجم، حيث سيتم طرح فرص في أنشطة اقتصادية مختلفة مثل (مواقع سياحية وترفيهية، مواقع صحية، مواقع محطات وقود، مواقع لوحات إعلانية، ومواقف للسيارات، وغيرها من الفرص المتنوعة)، ويختلف حجم هذه الفرص ما بين فرص كبيرة وتتدرج وصولًا لفرص متناهية الصغر، بما يسهم في رفع جودة الحياة في المدن السعودية وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وستشارك في المعرض جميع الأمانات الـ17 والجهات الحكومية المنظمة، والجهات التمويلية الممكنة.

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