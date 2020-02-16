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سلامة الطلاب السعوديين من كورونا ومغادرتهم الحجر الصحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أعلنت وزارة الصحة أمس عن سلامة الطلاب السعوديين العشرة القادمين من مدينة ووهان الصينية وخلوهم من فيروس «كورنا» الجديد، حيث جاءت العينة الثانية التي أخذت منهم والتي ظهرت نتيجتها ظهر أمس سليمة.

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وغادر الطلاب الحجر الصحي بعد الاطمئنان على صحتهم وسلامتهم وإنهاء كافة الإجراءات الطبية المطلوبة.

يذكر أن الطلاب العشرة وصلوا إلى المملكة قبل أسبوعين بعد صدور التوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بإجلائهم من الصين، حيث قامت وزارة الخارجية وسفارة المملكة لدى الصين بجهود كبيرة لإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم إلى المملكة، واستقبلتهم الطواقم الطبية وجرى عزلهم لحين التأكد من سلامتهم.

وجددت الوزارة تأكيدها أنه لم يتم حتى الآن تسجيل أي إصابة بفيروس «كورونا» الجديد بالمملكة. ‏