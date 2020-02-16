شكرا لقرائتكم خبر

تأهيل 120 ممارسا صحيا في برنامج الوقاية من الخثرات الوريدية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض ضمن برنامج تطوير أساليب الوقاية والعلاج والتوعية بأمراض تخثر الدم للممارسين الصحيين الثاني، نفذت وزارة الصحة أمس دورة علمية متخصصة ومعتمدة لتدريب وتأهيل 120 ممارسا صحيا من فئات الأطباء، والتمريض والصيادلة. ويهدف البرنامج إلى بناء قدرات من الكفاءات الطبية تعمل في المستشفيات لنشر الوعي وتحسين مخرجات الوقاية من الخثرات الوريدية لجميع المرضى المنومين، كما يعـد رافدا مهما لدعم تحقيق هدف تحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية في المنشآت الصحية، نظرا لأن مخرجات البرنامج تساعد في رفع مستوى الالتزام بمعايير الوقاية الطبية عند الأطباء.



Advertisements

ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

كانت هذه تفاصيل خبر تأهيل 120 ممارسا صحيا في برنامج الوقاية من الخثرات الوريدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.