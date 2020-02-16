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وفد الكونجرس يطلع على إصلاحات المملكة الرائدة في مجال حقوق الإنسان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحث رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد العواد أمس، خلال استقباله وفد مستشاري ومساعدي أعضاء الكونجرس الأمريكي أوجه التعاون المشترك في مجالات حقوق الإنسان بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية والعمل على تعزيزه.

وأكد الدكتور العواد عمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين في المجالات كافة، مستعرضا التطورات التي تشهدها المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة التي يقودها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في هذا المجال.

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واستعرض رئيس هيئة حقوق الإنسان أمام الوفد الإصلاحات والجهود التي تنفذها المملكة حاليا في مجال حقوق الإنسان، والتي نتج عنها 60 قرارا لتعزيز حقوق الإنسان كان نصيب المرأة منها 22 قرارا لتمكينها وحفظ حقوقها، مشيرا إلى أن هذا التحول الكبير رسمت ملامحه رؤية 2030 التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة لمستقبل أفضل للمملكة، وأن يكون الإنسان محورها الأساسي.

كما بحث الدكتور عواد العواد أمس، مع سفير مملكة الدنمارك لدى المملكة أوله موسبي أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات حقوق الإنسان وسبل تعزيزها.

واستعرض العواد خلال الاستقبال التطورات التي تشهدها المملكة في دعم حقوق الإنسان، والخطوات الإصلاحية الرائدة.

وأكد العواد أن المملكة تعمل بجميع طاقاتها من أجل توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين.