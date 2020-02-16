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العدل تلزم الأزواج بمعالجة نفقة وحضانة الأطفال قبل الانفصال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

اشترطت وزارة العدل على كل زوجين تقدم أي واحد منهما بطلب إثبات الطلاق أو الخلع أو دعوى فسخ النكاح وكان بينهما أطفال معالجة حقوق الأطفال في الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصالهما، وذلك بعد أن أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني قرارا بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تنهي مشكلات الطلاق أو الخلع أو فسخ النكاح وآثارها على الأطفال وتسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها - وفقا للنظام الأساسي للحكم - التي تعدّ الأسرة نواة المجتمع؛ ووفقا لنظام حماية الطفل، وذلك بحسم قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين، بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ الجلسة الأولى.

ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في حماية الأسرة ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفا في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، وكذلك التخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والمساهمة في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.

إجراءات قبل انفصال الزوجين إذا كان بينهما أطفال