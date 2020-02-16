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خادم الحرمين يأمر بترقية 436 عضوا في النيابة العامة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا ملكيا بترقية 436 عضوا من أعضاء النيابة العامة في مختلف المراتب على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمن النائب العام الشيخ سعود المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكدا أنه يأتي في سياق الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان للنيابة العامة، وبما يعزز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها ومنها الشأن الوظيفي.

وهنأ أعضاء النيابة العامة بالثقة الملكية الكريمة، حاثا على مضاعفة الجهود وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع كما عودوهم على ذلك، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وأن يديم عزهما وتوفيقهما ويديم على الوطن أمنه واستقراره.