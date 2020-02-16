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الفيصل يستقبل السفير الأمريكي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل في مقر الإمارة بجدة، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد. وجرى خلال الاستقبال تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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